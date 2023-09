São Paulo deve ter ausência de convocados contra o Internacional

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (13), quando encara o Internacional, no Beira-Rio, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, para o duelo, o técnico Dorival Júnior deve ao menos três desfalques para o duelo. Afinal, Arboleda, James Rodriguez e Welington estão com suas seleções e devem ser preservados.

A situação de Arboleda é a mais tranquila. O defensor iniciou a partida contra a Argentina, em Buenos Aires, teve grande atuação e pode iniciar o duelo contra o Uruguai, nesta terça-feira (12). Contudo, como recebeu um cartão vermelho diante do América-MG, ele terá que cumprir suspensão contra o Colorado. Alan Franco deve começar o embate.

Já James Rodriguez joga também na terça-feira, contra o Chile, em Santiago, às 22h30. Como vem atuando pouco, ainda em processo de recuperação física, o colombiano deve ser preservado. Muito também por conta do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que acontece no dia 17 de agosto.

Por fim, o lateral-esquerdo Welington deve ser outro que deve ficar fora do jogo no Beira-Rio. Ele está com a Seleção Olímpica, em Marrocos. Por conta da viagem longa, o atleta deve ficar fora da lista de relacionados. Além disso, Caio Paulista se recuperou de lesão e deve começar a partida, para ganhar ritmo de jogo antes da final da Copa do Brasil.]

Último teste do São Paulo antes da final

Assim, o jogo contra o Internacional será o último teste do São Paulo, antes do grande duelo contra o Flamengo, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Dorival ainda não sabe qual time vai mandar a campo, mas deve ter os titulares desde o início, para ganhar tempo de jogo, após a pausa para a Data-Fifa.

