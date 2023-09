Avaí e Novorizontino encerram a 27ª rodada da Série B

Em partida que encerra, enfim, a 27ª rodada da Série B, Avaí e Novorizontino medem forças nesta segunda-feira (11), às 20h30, na Ressacada. O duelo reúne equipes com objetivos diferentes na competição, afinal, os catarinenses querem fugir da Série C, enquanto os paulistas querem o título inédito na história do clube. O duelo terá transmissão do Sportv e do Premiere.

O Novorizontino é o quarto lugar, com 45 pontos. Assim, a equipe está atrás apenas do Vitória (49), Sport (47) e Guarani (47), que já jogaram na rodada. Assim, caso vença, o time paulista ficará em segundo lugar a 11 rodadas do fim. Além disso, o Tigre precisa vencer para se afastar de Vila Nova (45), Criciúma (45), Juventude (44), Atlético-GO (44) e CRB (42), que se aproximam do G4.

Já o Avaí é o primeiro do Z4, com 27 pontos, a mesma pontuação do rival Chapecoense, mas que já jogou na rodada. Tombense, Londrina e ABC completam a zona de degola para a Série C, com 25, 20 e 16 pontos, respectivamente.

Série B: confira os demais jogos da 27ª rodada

Terça-feira (05)

Chapecoense 0 x 1 Guarani

Quarta-feira (06)

Ceará 3 x 1 Londrina

Quinta-feira (07)

Tombense 3 x 0 ABC

Sexta-feira (08)

Ituano 1 x 2 Vila Nova

Sábado (09)

Ponte Preta 0 x 0 Sampaio Corrêa

Mirassol 1 x 0 Botafogo-SP

Sport 3 x 3 Criciúma

Atlético-GO 3 x 0 Juventude

CRB 6 x 0 Vitória

