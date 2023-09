Rueda cobra Soteldo após polêmicas: ‘Tem que jogar bola’

O comportamento de Soteldo mexeu com os bastidores do Santos nos últimos dias. Após ser afastado pelo técnico Paulo Turra, o jogador foi reintegrado no elenco, mas protagonizou outro episódio questionável. O venezuelano recebeu um cartão vermelho durante o duelo contra o América-MG e vai desfalcar a equipe no embate contra o Cruzeiro. Algo que incomodou alguns jogadores do plantel, o treinador Diego Aguirre e até o presidente Andres Rueda.

Em entrevista para à Rádio Bandeirantes, o mandatário falou que Soteldo é um jogador diferenciado, mas que seus episódios de indisciplina incomodaram nos bastidores. Além disso, Rueda cobrou que o venezuelano apenas ”jogue bola”.

“É um jogador diferenciado. Teve um problema interno, que já está resolvido. Ele tomou uma punição, foi reintegrado, puxamos a orelha dele com esse cartão e agora chega. Que venha dar para o Santos o que o Santos precisa. Técnica ele tem, precisa jogar bola”, disse Andres Rueda.

Por fim, Rueda elogiou a participação do jogador na vitória sobre o Grêmio, quando o venezuelano saiu do banco e deu as duas assistências para os gols do Santos. Contudo, tratou a expulsão diante do América-MG como “infantil”.

“O Santos não passa mão em situação alguma. A gente sabe que o Soteldo é um jogador difícil de lidar. Naquele momento (afastamento) ele precisava tomar essa ducha de água fria. O cartão foi uma atitude completamente infantil, foi multado, mas é um jogador que precisa entregar muito para o Santos. No jogo contra o Grêmio tá lá o que ele fez. Depende dele colocar a cabeça no travesseiro, pensar no Santos e começar a jogar bola”, completou o mandatário.

