Abel descarta Rony e Endrick juntos no Palmeiras

O técnico Abel Ferreira segue com sua saga de encontrar um substituto para Dudu nesta temporada. Afinal, o camisa 7 teve uma grave lesão no joelho direito e não joga mais no ano. Além disso, o treinador português aparenta já ter cravado que os atacantes Rony e Endrick não devem fazer uma parceria no sistema ofensivo do Palmeiras.

A escalação da dupla foi testada por Abel nos primeiros jogos da temporada. A última vez que Endrick e Rony iniciaram uma partida juntos no time titular foi na derrota e eliminação para o São Paulo, nas quartas de final da Copa do Brasil. Abel acredita, então, que só escalaria os dois juntos apenas em ocasiões emergenciais.

“Se eu quiser ser mais audaz e criar mais riscos, como fiz contra o Água Santa em casa. Como treinador tenho que ver como um todo. O futebol eu não consigo tapar os pés e a cabeça ao mesmo tempo. O Endrick gosta mais de jogar centro esquerda, e o Rony centro direita. Não vou desorganizar a equipe para encaixar um jogador”, disse Abel, durante uma coletiva.

Endrick e Rony atuaram juntos no time titular 11 vezes nesta temporada. Foram sete vitórias, três empates e apenas uma derrota – justamente contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, conforme já mencionado. Contudo, apesar do retrospecto, os números mostram que realmente a dupla não encaixou. O camisa 10 marcou quatro gols durante este período enquanto o jovem balançou as redes uma única vez.

Quem Abel vai escolher para substituir Dudu?

Assim, com a possibilidade de a dupla ser titular praticamente descartada por Abel neste momento, a vaga de Dudu segue em aberto no Palmeiras. Até aqui, o treinador já tentou um esquema com três zagueiros, além de ter o lateral-direito Mayke mais avançado. Aliás, com esta configuração, nos dois jogos, o Verdão não marcou gols.

