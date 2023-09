Internacional tem cinco jogadores em fim de contrato e analisa situações

Semifinalista da Libertadores, o Internacional tem situações a definir fora de campo na reta decisiva da temporada. Afinal, o elenco do Colorado tem cinco jogadores em fim de contrato, um deles, titular absoluto do técnico Eduardo Coudet: o zagueiro Mercado. Além dele, Rodrigo Moledo, Gabriel, Rômulo e Jean Dias também contam com vínculos por apenas mais três meses e meio.

Por sinal, todos já podem assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe. No entanto, a tendência é que as conversas para manutenção ou saída dos atletas do clube aconteçam somente após a disputa das competições. Isso porque o time gaúcho é um dos postulantes ao título da competição sul-americana e, agora, tenta reagir no Campeonato Brasileiro, subindo posições.

Com passagens pela seleção da Argentina, Mercado tem a idade avançada – 36 anos – como fator negativo pensando em renovação. Mas as atuações seguras do zagueiro em 2023, além da titularidade com Mano Menezes e agora com Coudet, podem influenciar em sua permanência. Aliás, o defensor também é um dos principais líderes do elenco, tanto dentro quanto fora das quatro linhas.

INTERNACIONAL NA LIBERTADORES

Por outro lado, o Internacional volta as atenções às semifinais da Libertadores. Enfrenta a equipe do Fluminense no dia 27 de setembro, jogo de ida, às 21h30, no Maracanã. Depois, recebe os cariocas no Estádio Beira-Rio, no mesmo horário, só que no dia 4 de outubro, confronto que vai definir um dos finalistas do torneio. A grande decisão acontece em 4 de novembro, também no Rio de Janeiro.

