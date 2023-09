Alemanha x França: escalações e onde assistir

Dia de jogo grande entre seleções. Nesta terça-feira (12), Alemanha e França se enfrentam às 16h, no Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund, de olho na preparação para a Eurocopa 2024. A partida é amistosa, uma vez que a Alemanha é o país sede da competição e já está com a vaga garantida. O duelo terá transmissão ao vivo do SporTV 2.

Como chega a Alemanha?

Mesmo com a classificação confirmada para a próxima Euro, os alemães não vivem um grande momento e vem de duas eliminações frustrantes nas últimas Copas do Mundo. Ao mesmo tempo, dos últimos seis amistosos disputados, a seleção alemã conseguiu apenas uma vitória contra o modesto Peru. Dessa maneira, o técnico Hans Flick foi demitido do cargo após a goleada por 4 a 1 para o Japão, em amistoso disputado em Wolfsburg.

Assim, a Alemanha será comandada por uma comissão formada pelo diretor de seleções Rudi Voller, o técnico da seleção sub-20 Hannes Wolf e o auxiliar-técnico Sandro Wagner.

Após o confronto com a França, a seleção tetracampeã mundial tem mais três amistosos programados, nos quais enfrentará os Estados Unidos, México e Áustria

Como chega a França?

Vice-campeã no Qatar, a França vive uma situação oposta. Com um elenco cheio de talentos, o time comandado pelo técnico Didier Deschamps está com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias para a Eurocopa 2024 e, inclusive, aparece com uma das favoritas ao título.

No entanto, o desfalque de última hora para a França fica por conta de Giroud. O atacante se machucou na partida contra a Irlanda e a seleção confirmou a lesão no jogador. Assim, ele sequer estará no banco de reservas nesta terça-feira.

Alemanha x França

Amistoso internacional

Data e horário: terça-feira, 12/09/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

Alemanha: Ter Stegen; Henrichs, Sule, Rudiger, Gosens; Kimmich, Gross, Gundogan, Brandt, Muller; Gnabry. Técnico: Rudi Voller.

França: Maignan; Pavard, Saliba, Disasi, T Hernandez; Camavinga, Tchouameni, Griezmann; Coman, Kolo Muani, Mbappé. Técnico: Didier Deschamps

Onde assistir: SporTV 2

