Corinthians bate recorde de público do futebol feminino na América do Sul

O Corinthians venceu a Ferroviária por 2 a 1 neste domingo (10), na Neo Química Arena, e conquistou o Brasileirão Feminino. Contudo, mais do que o pentacampeonato da competição, o Timão conquistou outro título. Com 42.556 pessoas em Itaquera, o Alvinegro bateu o recorde de público do futebol feminino, na América do Sul.

Foram 42.326 torcedores pagantes e 42.566 pessoas no total. A final teve renda bruta de R$ 920.125,90, a maior do futebol feminino de clubes no Brasil, superando, em cerca de R$ 20 mil, a renda da final do ano passado.

O Timão já era o detentor deste recorde ao colocar 41,070 pessoas na Neo Química Arena, na final do Brasileirão Feminino do ano passado, contra o Internacional. Contudo, na semana passada, o Alvinegro perdeu esta marca.

Isso porque o clássico entre Universitario e Alianza Lima, pela liga peruana, recebeu 42.107 torcedores. Foram quase mil a mais do que os 41.070 torcedores que o público de Corinthians x Internacional, Neo Química Arena, no ano passado. Contudo, o duelo contra a Ferroviária, fez com que o Timão retomasse o recorde na América do Sul.

Nas partidas de clubes e seleções, o recorde pertence à semifinal entre Brasil e Suécia nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, quando 70.454 torcedores foram ao Maracanã naquela ocasião.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.