Vasco inicia venda de ingressos para clássico com Fluminense; veja detalhes

O Vasco abriu a venda de ingressos, na manhã desta segunda-feira (11), para o clássico com o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola no próximo sábado (16), às 16h, no Estádio Nilton Santos, e com promessa de casa cheia mais uma vez. Aliás, por ser mandante da partida, o Gigante da Colina tem direito a 90% da carga total, enquanto o Tricolor, visitante, fica com os 10% restantes.

Por outro lado, a comercialização das entradas ainda segue apenas para sócios-torcedores por enquanto. Eles terão cerca de 48 horas para garantir os bilhetes com exclusividade. Somente a partir de quarta-feira (13), às 10h, o público geral terá acesso e a chance de efetuar a compra – a torcida do time das Laranjeiras também está incluída nessa distribuição. Os tickets do jogo estarão disponíveis até às 11h30 do dia do confronto.

Os vascaínos podem assegurar seus ingressos pelo site sociogigante.com/ingressos, em caso de Sócios Gigante, ou sociovasco.com.br, se for para Sócios Estatutários. Porém, o público geral e os visitantes precisam ir ao endereço vasco.eleventickets.com e fazer a aquisição por lá. Por sinal, os tricolores terão, obrigatoriamente, de realizar a troca do voucher da internet pelo ingresso físico.

VASCO MARCA TREINO NO NILTON SANTOS

Para se acostumar com o gramado, o Vasco fará ao longo da semana dois treinos no Nilton Santos. O objetivo, aliás, é permitir que o elenco cruz-maltino possa se adaptar o mais rápido possível ao campo sintético, cujas características são bem diferentes do natural. A bola, por exemplo, corre com maior velocidade e, portanto, exige alta atenção dos jogadores.

