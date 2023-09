Denílson faz postagens enigmáticas e garante ‘algo grande’ na carreira

O ex-jogador de futebol e atual comentarista da TV Bandeirantes Denílson fez com que os fãs ficassem com uma pulga atrás da orelha. Após várias mensagens enigmáticas nas redes sociais, o ex-atleta deixou no ar que está próximo de anunciar algo grande.

No entanto, apesar das postagens com mistério, nada ainda foi revelado. Todavia, só é possível saber que algo grande está chegando. Aliás, o jogador tem dado algumas indiretas aos seguidores, mas não detalha nada.

Há algumas especulações nas redes sociais. Quando um internauta finalmente resolveu puxar algo do comentarista, pensando em ser algo ligado a carreira na televisão, Denílson respondeu:

“Calma! Por que a pressa?”, brincou.

Denílson está há mais de dez anos como comentarista na TV Bandeirantes, ao lado da apresentadora Renata Fan, no programa “Jogo Aberto”. Ele encerrou a carreira em 2010, aos 33 anos, após várias lesões. Denílson passou por grandes equipes do futebol brasileiro, como São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Fora do Brasil, o ex-atacante passou por Betis (ESP), Bordeaux (FRA), Al Nassr (SAU) e o Dallas (EUA).

