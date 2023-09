Fifa bane três jogadores brasileiros do futebol após manipulações

A Fifa determinou, nesta segunda-feira (11), que os jogadores Ygor Catatau, Matheus Gomes e Gabriel Tota estão banidos de jogar em qualquer lugar do mundo. Os três foram acusados de participar de esquema de apostas e manipulação de resultados em jogos no Brasil.

Anteriormente, as punições para os jogadores eram válidas apenas para território nacional. Contudo, alguns atletas conseguiram procurar outro clube fora do Brasil para seguir atuando. Caso do zagueiro Eduardo Bauermann, que deixou o Santos para jogar no futebol da Turquia. Aliás, em seu site, a entidade listou os 11 jogadores que tiveram suspensões determinadas por tribunais esportivos brasileiros e suas punições.

O aumento da punição foi um pedido da CBF para a Fifa, que, por sua vez, analisou os casos e decidiu pela extensão das condenações a todas as federações filiadas à entidade máxima. Contudo, a princípio, os três jogadores citados foram banidos do futebol brasileiro e receberam uma multa. Agora, eles não podem atuar em nenhum lugar no cenário mundial.

Aliás, as punições são consequência da Operação Penalidade Máxima, uma investigação do Ministério Público de Goiás que descobriu um esquema de manipulação para favorecer apostadores. Assim, 11 jogadores foram condenados por estarem envolvidos nas investigações.

Os jogadores punidos na operação Penalidade Máxima e Fifa

Ygor Catatau (banido do futebol)

Paulo Sérgio (600 dias)

Gabriel Tota (banido do futebol)

Paulo Miranda (720 dias)

Fernando Neto (380 dias)

Eduardo Bauermann (360 dias)

Matheus Gomes (banido do futebol)

Mateusinho (600 dias)

André Queixo (600 dias)

Moraes (720 dias)

Kevin Lomónaco (380 dias)

