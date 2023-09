Espanha x Chipre: escalações e onde assistir

Espanha e Chipre se enfrentam, nesta terça-feira (12), às 15h45, no Estádio Nuevo Los Cármene, em partida válida pelo Grupo A das Eliminatórias da Eurocopa 2024. Dessa maneira, os espanhóis, vice-líderes da chave, precisam confirmar o favoritismo diante do lanterna para aumentar as chances de classificação. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Star+.

Como chega a Espanha?

Sob início de trabalho do técnico Roberto Martínez, a Espanha conquistou o título da Liga das Nações e vem de uma goleada por 7 a 1 sobre a Geórgia, com direito a hat-trick de Álvaro Morata. Assim, a Fúria conquistou duas vitórias e uma derrota nas três primeiras partidas das Eliminatórias. Dessa forma, a seleção está em segundo no grupo, com seis pontos e nove a menos que a líder Escócia, que venceu todos os cinco jogos que disputou.

Devido a lesões, os atacantes Marco Asensio, do PSG, e Dani Olmo, do RB Leipzig, foram dispensados da seleção. Como substitutos, foram convocados Ferrán Torres e Yeremy Pino. Além disso, Lamine Yamal, que se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol nas Eliminatórias, pode ganhar uma oportunidade entre os titulares.

Como chega o Chipre?

Por outro lado, o Chipre perdeu todas as quatro partidas que disputou nesta Eliminatórias e ainda não somou pontos no Grupo A. A seleção vem de uma derrota em casa por 3 a 0 para a líder Escócia. Dessa forma, precisa surpreender os espanhóis para somar, ao menos, o primeiro ponto na competição.

Espanha x Chipre

Eliminatórias da Eurocopa 2024 – Grupo A

Data e horário: terça-feira, 12/09/2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: Nuevo Los Cármenes, em Granada (ESP)

Espanha: Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Balde; Fabián Ruiz, Rodri, Gavi; Yamal, Asensio, Nico Williams. Técnico: Roberto Martínez

Chipre: Mall; Karo, Laifis, Roberge; Antoniou, Kyriakou, Ioannou, Charalampous, Correia; Kastanos, Pittas. Técnico:

Árbitro: Simone Sozza (ITA)

Onde assistir: ESPN e Star+

