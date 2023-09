Pogba, da Juventus, testa positivo em exame antidoping

O volante Pogba testou positivo na prova do antidoping, após a vitória da Juventus sobre a Udinese por 3 a 0, fora de casa, no último dia 20 de agosto, pela primeira rodada desta edição do Campeonato Italiano. A informação é do jornal “La Gazzetta dello Sport”. O exame, segundo a publicação, registou traços de testosterona, substância proibida que não pode ser tomada sem autorização.

O próximo passo será uma contraprova para confirmar o resultado. Se assim ocorrer, o jogador francês pode ser suspenso por até quatro anos.

O detalhe curioso é que Pogba, com problemas físicos, não participou da partida e, ainda assim, foi sorteado para o exame antidoping. Em 2023/24, o astro francês da Juventus disputou somente dois embates.

