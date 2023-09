Michel Araújo vira o 12° jogador do São Paulo, com Dorival

O uruguaio Michel Araújo vem se consolidando como um 12° jogador no São Paulo. Afinal, o meia entrou nas últimas 15 partidas, sendo sete como titular e oito saindo do banco de reservas, sempre sendo uma das primeiras opções de Dorival Júnior. E o jogador pretende ter um grande futuro no Morumbi.

Michel está emprestado ao São Paulo até dezembro de 2024. Ele pertence ao Fluminense, onde estava com pouco espaço. Aliás, a vinda dele ao Morumbi, partiu muito do ex-treinador do Tricolor Paulista Fernando Diniz, hoje na equipe carioca. O técnico disse que o uruguaio seria feliz e conseguiria desempenhar um bom futebol no Soberano.

E o meia começou a ser importante no elenco logo quando chegou. Michel Araújo desembarcou em São Paulo em abril deste ano, quando a equipe ainda era comandada por Rogério Ceni, que também teve o jogador como um dos mais utilizados do time. Desde então, ele disputou 33 partidas pelo time paulista, marcando três gols e contribuindo com três assistências.

Além disso, sua versatilidade chama a atenção. Afinal, Michel Araújo já atuou como atacante, meio-campista mais aberto, segundo volante e até mesmo de lateral-esquerdo. A última vez que o jogador não foi utilizado por Dorival Júnior aconteceu no duelo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, no início de julho. Depois disso, engatou uma sequência de 15 partidas, sempre entrando em campo.

Se quiser permanecer com o uruguaio, o São Paulo terá que desembolsar R$ 10 milhões ao Fluminense. Contudo, com empréstimo até dezembro de 2024, o Tricolor não tem pressa de acertar a permanência do meia.

