Antony faz exposição de conversa com bancária e dispara: ‘Farsante’

O atacante Antony, do Manchester United, revelou, nas redes sociais, conversas entre ele e Ingrid Lana, bancária de 33 anos que acusa o jogador de agressão.

O atleta afirma que sua suposta amante o agrediu.

“Ela tentou ter relação comigo e eu não quis. Ela me empurrou contra a parede, e eu bati a cabeça”, salientou em post nas redes sociais.

O atacante, aliás, rebateu as acusações e mostrou prints de conversas com a mulher. Antony ressaltou que não gostaria de publicá-las, no entanto, viu-se obrigado diante da situação que passa.

“Não gostaria, mas sou obrigado a publicar uma pequena parte das conversas de Whatsapp com a Ingrid, que demonstra que só tivemos um único encontro íntimo e consensual. Esse assunto com essa farsante vai ser resolvido na Justiça”, postou.

A Justiça investiga Antony por supostas agressões à ex-namorada Gabriela Cavallin. Além disso, recentemente, Rayssa de Freitas também registrou boletim de ocorrência contra o jogador e Mallu Ohana, ex-mulher de Dudu, do Palmeiras.

Antony é afastado do United

O Manchester United anunciou, no domingo (10), que o atacante Antony está fora do jogos do time inglês até que se conclua toda a investigação sobre as supostas agressões que o atacante fez contra a sua ex-namorada Gabi Cavalin.

De acordo com o clube inglês e com o jogador, a decisão saiu em comum acordo. Segundo o Manchester, o clube diz reconhecer “as acusações contra Antony” e que “ele adiará seu retorno até novo aviso, a fim de abordar as acusações”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.