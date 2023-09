Jornalista vacila ao vivo e mostra amante no quarto

Enviado especial para o jogo entre Argentina e Equador, em Buenos Aires, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, o jornalista Juan Francisco mostrou mais do que deveria. Durante uma entrada ao vivo, ele acabou filmando a amante.

Inicialmente, Juan entrou ao vivo para a “Rádio Sucre”, com informações sobre o Equador. O comunicador vestia as cores da seleção de seu país e entrou com informações sobre a partida e a equipe que seria derrotada pela Argentina de Messi por 1 a 0, na última quinta-feira (7). No entanto, um dos apresentadores falou com Francisco que a imagem estava com problemas de luz.

Foi quando Juan tentou mudar o posicionamento. No entanto, naquele momento, ele filmou uma mulher que aparentemente, estava saindo do banho e colocando a roupa.

Un periodista que estaba "de viaje en argentina" se confundió de botón y enfoco a la amante en pleno hotel ☠️☠️☠️

encima los amigos lo re quemaron kjj pic.twitter.com/iyO3sjGng6 — ElBuni (@therealbuni) September 7, 2023

A imagem cortou rapidamente. Um dos apresentadores começou a rir discretamente enquanto o outro seguia com as informações. De acordo com a imprensa equatoriana, a mulher do vídeo foi identificada como Romina Rendon.

Juan Francisco é casado, segundo informações do site “infocielo”.

