Galo completa 50 jogos, em 2023, numa jornada de Super Bonder

Num breve balanço da temporada de 2023, o Galo apresenta números aquém do esperado para um elenco desequilibrado, mas qualificado e com jogadores talentosos.

Desde o episódio fatídico da coletiva de Coudet, após a derrota para o Libertad, na primeira partida da fase de grupos da Libertadores, o Atlético não se conectou como desejado e teve que mudar as rotas com o “trem” andando.

Mesmo mantendo a hegemonia no estado com o Tetracampeonato, o Galo tentou colar o “cristal” da confiança e manter o treinador Eduardo Coudet no comando. Muito em função de uma multa rescisória, isso aconteceu até onde deu. No entanto, após perder a classificação na Copa do Brasil para o Corinthians, depois de abrir boa vantagem (2 a 0), “o caldo entornou”.

Pressionado, Coudet ouviu, na porta do CT do Galo, os dizeres da torcida Galoucura, em uma manifestação, às vésperas do clássico contra o Cruzeiro:

“Você não é bem-vindo aqui”

Após o ocorrido, o Galo venceu o rival por 1 a 0 e repetiu o mesmo placar contra o Alianza Lima, jogando no Peru, mas não foi suficiente para o amor fluir. Na partida seguinte, o Galo que estava na parte alta da tabela, empatou por 1 a 1 com o Bragantino e o ciclo do “cachecol” se encerrou de vez.

Todo o esforço de “colar o cristal” do relacionamento foi embora após a peleja contra o time da terra da linguiça. No vestiário, algumas declarações que teriam sido ditas por Coudet, fizeram o clube considerar insustentável a relação. No fim de tudo, um acordo foi consolidado e ninguém pagaria rescisão a ninguém.

Galo aposta em Felipão

Aposentado da função de treinador, Luiz Felipe Scolari botou a casaca novamente e assumiu o confuso Galo 2023. O time, na sequência perdeu a classificação para o Palmeiras e os resultados demoraram a acontecer.

Numa ótima partida contra o Flamengo, a falta de confiança deixou escapar a vitória no fim da partida e o Galo perdeu de virada por 2 a 1. O primeiro triunfo de Felipão, depois de 10 jogos de jejum Alvinegro, só viria contra o São Paulo, no Morumbi, em meio à decisão da Libertadores contra o Palmeiras, numa tarde de estreia de Lucas Moura e apresentação de James Rodríguez, algo nem esperado para o atleticano que estava desiludido com tão pouco futebol apresentado até aquela tarde. Um contundente 2 a 0 com bela apresentação do goleiro reserva Matheus Mendes.

Na partida seguinte, o Galo empatou por 0 a 0 com o Palmeiras e deu adeus às pretensões de título continental na Libertadores. A partir daí, já distante do topo do Brasileirão havia dois desafios:

1 – reconectar a torcida com o time para inaugurar a Arena MRV;

2 – recolocar o Atlético na Libertadores para a temporada de 2024.

Altos e baixos

Num jogo pela manhã, no dia dos pais, o Alvinegro venceu o Bahia por 1 a 0, com gol de Paulinho. O artilheiro, porém, foi vaiado por parte da torcida que ainda estava magoada com a eliminação contra o Palmeiras e atribuía ao atacante a culpa da desclassificação por um gol perdido naquela oportunidade.

Na peleja seguinte, o torcedor nutria a esperança de um início de boa sequência. Afinal, o Galo enfrentaria o Vasco no Maracanã, mas como uma montanha-russa, o time de Felipão não conseguiu apresentar um bom futebol e perdeu novamente para o Cruzmaltino. Seis pontos perdidos para o grande, mas inconsistente Vasco, que segue na briga do rebaixamento.

Arena e o Tri brasileiro

Começa tudo de novo! Era preciso mobilizar tudo e todos novamente. A Arena MRV seria inaugurada e o Galo tinha que ganhar na estreia e revigorar os ânimos. Como ótimo ingrediente psicológico, nos bastidores, a CBF, depois de muita luta documental, reconhece o título de Campeão dos Campeões de 1937 como título brasileiro na sexta-feira (25), algo que muitos já não acreditavam.

O Tricampeonato Brasileiro aumentou a autoestima do atleticano e o Galo venceu o Santos por 2 a 0 na abertura da sua nova casa, num dia memorável e histórico. Paulinho marcou os dois gols iniciais da Arena MRV. Dessa forma, reafirmou sua fase artilheira.

No jogo 50 do ano, contra o Athletico-PR, novamente Paulinho marca, chegando a 19 tentos na temporada. Novamente Everson fez uma partida excepcional, mas, outra vez, o Galo oscilou no segundo tempo e deixou a vitória escapar ficando no 1 a 1, fazendo mais uma vez a irregularidade mandar na temporada de 2023. Enfim, um verdadeiro ano Super Bonder: quebra dali e cola de cá.

Felipão veio com boa expectativa de “limpar o assoalho”. Mas até aqui, se conquistou o vestiário, não fez essa empolgação chegar na arquibancada. Dessa forma, ainda não “rolou” a química com a Massa.

Resumo da Temporada

Nos 50 jogos de 2023, o Galo obteve:

50 J – 24 V – 13 E – 12 D – 65 GF – 40 GS –

Aproveitamento: 56,67%

Felipão no Galo

15 J – 3 V – 6 E – 6 D – 12 GF – 13 GC –

Aproveitamento: 33,33%

Artilheiros

Com Hulk e Paulinho, o Atlético tem 63% dos gols no ano, ao todo são 41 de 65. Abaixo, o Top Five dos goleadores do Galo em 2023.

1 – Hulk (22)

2 – Paulinho (19)

3 – Hyoran e Pavón (4)

4 – Vargas e Igor Gomes (3)

5 – Zaracho (2)

