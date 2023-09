Delegação da Seleção Pré-Olímpica deixa o Marrocos

A delegação da Seleção Brasileira Pré-Olímpica deixou a cidade de Fez, no Marrocos, nesta segunda-feira (11). Os brasileiros saíram do país africano após o cancelamento do amistoso contra a seleção local, que seria na tarde desta segunda. No entanto, com o terremoto que atingiu o país na última sexta-feira, o amistoso não acontecerá.

A expectativa é que jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes da CBF desembarquem no Rio de Janeiro na manhã dessa terça-feira (12). Antes de chegar ao Brasil, os grupos, em aviões diferentes, farão escala em Portugal. Atletas que atuam fora do futebol brasileirão partirão para os países de seus respectivos clubes.

O amistoso contra o Marrocos seria o segundo do time de Ramon Menezes nesta convocação, contra o mesmo adversário. Afinal, na última quinta-feira (7), a Seleção Brasileira Pré-Olímpica perdeu por 1 a 0 para os marroquinos. O treinador prepara a sua equipe para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, que será em janeiro. As duas primeiras equipes se classificarão para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

