Atlético pode ter novo patrocinador máster em breve

O Atlético está próximo de anunciar um novo patrocinador máster para o restante da temporada 2023. Atualmente, a Betano ocupa o espaço principal. Todavia, o local é desejado por outras empresas.

A informação foi antecipada pela Rádio Itatiaia. A publicação informa que a tendência é que a Betano já deixe de ser a principal patrocinadora da equipe ainda em 2023. Se isso ocorrer, a empresa vai ocupar outro espaço na camisa alvinegra.

Aliás, a Betano está no Atlético desde 2021. Para sair, por contrato, o clube mineiro terá de pagar uma multa. A nova empresa, inclusive, está disposta a bancar para a atual patrocinadora máster deixar o principal espaço da camisa preto e branca.

A Betano chegou ao Galo para ocupar o espaço deixado pelo Banco BMG – de Ricardo Guimarães, um dos compradores da SAF atleticana. No Galo, a empresa viu o clube vencer três campeonatos mineiros (2021, 2022 e 2023), além de Copa do Brasil (2021), Campeonato Brasileiro (2021) e Supercopa do Brasil (2022).

