Conmebol multa o Fluminense por gramado do Maracanã

A Conmebol aplicou uma multa ao Fluminense pelas condições do gramado do Maracanã nas quartas de final da Libertadores. O clube tricolor, portanto, terá que pagar 15 mil dólares (R$ 74 mil) para entidade. A informação é do “ge”

Fluminense x Olímpia

As equipes se enfrentaram no dia 24 de agosto. O gramado do Maracanã estava deteriorado por conta da sequência de jogos disputados. Além da punição, os representantes da Conmebol também promoveram uma advertência ao Fluminense. Assim, em caso de reincidência no estado do gramado, os valores da multa serão ainda maiores.

A entidade exige no manual da competição que: “A superfície natural do campo de jogo deve ser de excelente qualidade, que permita alcançar parâmetros seguros de torção, tração, pique e rolagem da bola, entre outros, utilizados para a avaliação das condições de jogo, garantindo assim, não só a qualidade do espetáculo em termos de estética, como também diminuindo o risco de lesões dos jogadores e árbitros”.

Situação do Maracanã

No último fim de semana antes do confronto da Libertadores, Fluminense e Vasco jogaram no Maracanã. O rival, afinal, conseguiu uma liberação da Justiça para atuar no estádio. A diretoria tricolor, no entanto, não gostou da ideia na época e alegou que isso geraria impactos negativos ao gramado.

O Fluminense entrou em campo no sábado à noite. O Vasco atuou no domingo de manhã. Os jogos, assim, foram disputados em um curto intervalo e prejudicaram ainda mais as condições do gramado. O clube fez de tudo para melhorar as condições do campo antes da partida da Libertadores, mas não foi possível.

O estádio precisou ser fechado para reparos no fim de agosto. O Maracanã, portanto, voltará somente no próximo domingo (17), quando será palco de Flamengo e São Paulo, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Fluminense retornará ao no local nos jogos contra Cruzeiro e Internacional, válidos pelo Brasileirão e Libertadores, respectivamente.

