Brasileiro estreia com gol nos Emirados Árabes e celebra: ‘Momento especial’

O meia brasileiro Erick Daniel iniciou a temporada nos Emirados Árabes da melhor forma possível. O jogador, que acertou nesta temporada com o Al Orooba, que disputa a segunda divisão do futebol local, marcou o primeiro gol da sua equipe no torneio e ajudou o seu clube a começar a competição com uma vitória sobre o Dibba Al Hisn, fora de casa, por 2 a 0.

“É sempre muito bom poder marcar gol, é um momento especial para qualquer atleta. Então, fico muito feliz por poder ter marcado o primeiro gol do clube na temporada e ajudado a nossa equipe a conquistar os três pontos. Poder iniciar o campeonato com vitória traz um moral e confiança para todo o grupo”, disse.





Na temporada 2020/2021, o Al Orooba disputou pela última vez a UAE Pro League, a primeira divisão dos Emirados Árabes. Erick Daniel, que já conseguiu acesso com o Al Bataeh, admite que será difícil, mas acredita que o Al Orooba vai entrar em busca do título e, consequentemente, do acesso.

“O campeonato tem muitos clubes qualificados, com grandes reforços vindo de outros países, inclusive do Brasil, mas vamos entrar com o pensamento de conquistar o título e o acesso. Sabemos que não será fácil, vencemos esse primeiro jogo, mas encontramos grandes dificuldades. Então vamos permanecer no foco, buscar manter um bom ritmo e conquistar os nossos objetivos no final da temporada”, concluiu.

