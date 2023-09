Lesionados, Arrascaeta e Luiz Araújo apresentam evolução

Arrascaeta e Luiz Araújo apresentam evolução em recuperação de lesões na coxa esquerda. Os jogadores vêm treinando no campo do Ninho do Urubu. mas ainda não foram reintegrados às atividades com o elenco. O cenário anima torcedores para a presença da dupla no jogo de ida da final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, no dia 17 de setembro. Entretanto, a comissão técnica de Jorge Sampaoli, alinhada com o departamento médico do clube, trata a questão com cautela.

Os jogadores se lesionaram no dia 26 de agosto. Com as lesões no bíceps femoral da coxa esquerda de gravidade entre os graus 2 e 3, Arrascaeta e Luiz Araújo iniciaram recuperação em três turnos, tanto no Ninho do Urubu, quanto fora do centro de treinamento. Aliás, o prazo inicial para a recuperação da dupla era de quatro a seis semanas.

Dessa forma, o técnico Jorge Sampaoli projetou o retorno dos jogadores no segundo jogo da final da Copa do Brasil, no dia 24. Mas, apesar da evolução de Arrascaeta e Luiz Araújo, os rubro-negros acreditam que o cenário ideal é o retorno da dupla apenas no segundo jogo.

Segundo o “Globo Esporte”, os jogadores estiveram no gramado do Ninho do Urubu nesta segunda-feira (11), após realizarem atividades na academia. Os dois, no entanto, fizeram trabalhos individuais. O mesmo já tinha acontecido no sábado. O uruguaio, aliás, esteve no centro de treinamento no domingo, em dia de folga para os jogadores, pra cumprir cronograma de recuperação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook