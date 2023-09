Autoridades destacam que São Januário tem condições de receber jogos com público

O Vasco teve mais uma boa notícia sobre a possível liberação de São Januário, que segue interditado para o público desde 22 de junho. Em uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta segunda (11), Polícia Militar (PMERJ), Corpo de Bombeiros e Superintendência de Desportos do Estado do Rio De Janeiro (Suderj) se mostraram a favor da extinção do processo. Além disso, ambas as entidades destacaram que há condições de realizar jogos no estádio com segurança.

Vale destacar que, há duas semanas, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) manteve a interdição do estádio devido aos incidentes no revés contra o Goiás, pelo Brasileirão. Desde então, o Cruz-Maltino segue na luta para reverter tal decisão e ganhou o apoio de alguns artistas, ex-jogadores e da Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Na quarta (6), o clube apresentou, na sede do Ministério Público, a proposta de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). O documento foi entregue ao Procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, chefe do órgão, na tentativa de extinguir o processo. Ambas as parte mantêm o otimismo para encontrar uma solução, porém acontecerá uma nova reunião com órgãos responsáveis.

Durante a Audiência Pública na Alerj, três autoridades se mostraram a favor da liberação do público no estádio. Além das autoridades citadas, estiveram presentes deputados, moradores da Barreira do Vasco e representantes do clube. Entre eles, advogados, o primeiro vice-geral, Carlos Osório, e o conselheiro Julio Brant.

Confira o que disseram as autoridades na Audiência da Alerj

Polícia Militar

– Por parte da Polícia Militar, conforme o laudo de segurança já emitido, podemos afirmar que a Polícia Militar tem sim condições de fazer a segurança em São Januário. É uma situação (interdição) que nos deixa desconfortáveis – afirmou o comandante do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe), Tenente Cel. Ferreira.

Corpo de Bombeiros

– Em relação à segurança contra incêndio e pânico do estádio, o Corpo de Bombeiros, depois daqueles apontamentos vistos na sexta-feira (8), a gente não tem nada a opor em relação a um evento – disse o representante presente na Audiência.

Suderj

– (O Vasco) É o único clube do Rio de Janeiro com uma política real de inclusão. E quando eu falo inclusão, não é só da pessoa com deficiência, mas dos moradores das comunidades ao redor (…) Alguém, por uma decisão arbitrária (de interditar São Januário), uma decisão inoportuna, para não dizer errada, ela faz com que pessoas que tinham, talvez, o único meio de sobreviver serem severamente punidas – comentou Renato de Paula, presidente da Suderj.