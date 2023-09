Galvão Bueno volta à Globo para apresentar reality

O narrador esportivo Galvão Bueno está de volta à Globo. Embora ele seguisse como contratado da emissora, o comunicador não tinha obrigações com programas ou jogos. Mas isso vai mudar para 2024.

As informações são da Folha de São Paulo. Galvão terá um programa de entretenimento na emissora carioca em 2024. Os detalhes serão informados nos próximos dias, mas foi possível adiantar que o narrador será apresentador de um reality em 2024.

O programa que será apresentado por Galvão Bueno será exibido na TV aberta e no GloboPlay. Além disso, a agência que cuida da carreira de Galvão será importante na produção do programa.

A nova atração será uma mistura de game com Big Brother e terá a missão de encontrar novo narrador esportivo para atuar na Globo. Comunicadores de todo Brasil poderão fazer os testes. O programa já está em fase de roteiros e a expectativa é que até o fim do ano as seleções aconteçam.

Aliás, segundo a publicação, Galvão e Globo já adiantaram a parte burocrática e mudaram o contrato do esporte para o entretenimento. O contrato entre o comunicador e a emissora vai até o fim de 2024, todavia, pode ampliar caso os novos projetos tenham sucesso.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.