Santos x Cruzeiro: saiba como comprar ingressos

A venda de ingressos para partida entre Santos e Cruzeiro iniciou nesta segunda-feira (11). Os valores, entretanto, variam entre R$15 e R$800. As duas equipes, afinal, se enfrentam na próxima quinta (14), às 19h, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

A comercialização, aliás, será feita inicialmente através dos sites “Sócio Rei” e “FutebolCard”. Afinal, a venda física para público geral acontece somente no dia do jogo, caso ainda restem ingressos. Os sócios do clube, afinal, possuem prioridade e desconto na compra dos bilhetes.

Santos x Cruzeiro

Geral Santista (P 22)

Inteira: R$ 60,00

Meia e Silver: R$ 30,00

Gold: R$ 15,00

Black: Gratuito

Arquibancada Tiradentes (P 7/8)

Inteira: R$ 80,00

Meia e Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 24)

Inteira: R$ 80,00

Meia e Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)

Inteira: R$ 100,00

Meia e Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)

Inteira: R$ 100,00

Meia e Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)

Inteira: R$ 100,00

Meia e Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)

Inteira: R$ 120,00

Meia e Silver: R$ 60,00

Gold: R$ 30,00

Black: Gratuito

Cadeira Coberta José de Alencar (P 22)

Inteira: R$ 120,00

Meia e Silver: R$ 60,00

Gold: R$ 30,00

Black: Gratuito

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)

Inteira: R$ 140,00

Meia e Silver: R$ 70,00

Gold: R$ 35,00

Black: Gratuito

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 37,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 18,75

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 37,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 18,75

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Arquibancada Princesa Isabel (visitante) (P19)

Inteira: R$ 80,00

Meia: R$ 40,00

PCR – Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)

Inteira: R$ 40,00

Meia e Silver: R$ 20,00

Gold: R$ 10,00

Black: Gratuito

Caldeirão na Vila A expectativa, porém, é por um bom público na Vila Belmiro. A torcida alvinegra, inclusive, vem preparando um “corredor de fogo” para recepcionar os jogadores santistas na chegada ao estádio. O confronto, aliás, é válido pela 23ª rodada do campeonato.