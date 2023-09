Partida contra o Athletico pode marcar estreia de Rossi no Fla

No Flamengo desde o dia 1º de julho, Rossi ainda não estreou pelo time carioca. No entanto, isso pode acontecer nesta quarta-feira (13). O goleiro argentino deve ser titular na partida contra o Athletico, em Cariacica (ES), pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, Matheus Cunha, dono da posição, terá recém-chegado da Seleção Pré-Olímpica. No total, foram 14 jogos que Rossi ficou no banco de reservas do Flamengo.

Durante o período de Matheus Cunha no Marrocos pela Canarinho, Rossi veio chamando a atenção durante os treinos no Ninho do Urubu. O argentino é bem avaliado pela comissão técnica de Jorge Sampaoli. Antes mesmo da parada para a Data-Fifa, ele chegou a treinar entre os titulares, mas seguiu no banco durante os jogos.

Aliás, vale destacar que Rossi tem como uma de suas principais características a boa saída com a bola nos pés, um método muito utilizado por Sampaoli em suas equipes. Matheus Cunha vem exercendo o estilo de jogo durante as partidas. No entanto, as atuações de Rossi no Boca Juniors, seu ex-clube, nas saídas de bola animam os torcedores rubro-negros.

Matheus Cunha retorna ao Fla terça-feira para riavlizar com Rossi

Inicialmente, a comissão técnica do Flamengo trabalhava com o retorno de Cunha previsto para quarta-feira. No entanto, com o amistoso da Seleção Pré-Olímpica contra o Marrocos cancelado, o goleiro embarcou rumo ao Brasil nesta segunda-feira. Ou seja, Matheus Cunha se reapresentará na terça-feira, antes da viagem da deleção rubro-negro para Cariacica.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook