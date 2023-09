Cruzeiro: O novo processo para recuperar Wesley Gasolina

O Cruzeiro anunciou, nesta segunda-feira (11), que o lateral-direito Wesley Gasolina iniciou o processo de condicionamento físico como fase final de recuperação de lesão.

Gasolina está fora desde o dia 13 de fevereiro, quando se lesionou em duelo contra o Atlético, pelo Campeonato Mineiro. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior e estirou o ligamento colateral do joelho direito. Ele precisou, aliás, passar por cirurgia.

O Cruzeiro sonha com o retorno de Gasolina, afinal, para a posição tem William e Palacios. O segundo, aliás, não agrada ao torcedor e é bastante criticado por suas recentes atuações. Igor Formiga também estava no elenco, mas não foi utilizado.

Wesley Gasolina tem 23 anos e está no Cruzeiro desde agosto de 2022. Ele participou da vitoriosa campanha da Série B do Brasileirão. Com passagens por Verona, Juventus, e Sion, na Itália, o lateral tem contrato com o clube azul celeste até dezembro de 2024.

O Cruzeiro está de técnico novo. Zé Ricardo se apresentou à Raposa na última semana e tem objetivo de tirar o time azul da incômoda situação. Atualmente, a equipe está a cinco pontos da zona de rebaixamento, com 26 pontos, na 12ª colocação do Brasileirão.

