Sampaoli é suspenso e multado em R$ 98 mil pela Conmebol

A Unidade Disciplinar da Conmebol suspendeu o técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, por uma partida e o multou em USD 20 mil dólares (cerca de R$ 98,7 mil). A pena foi pela expulsão do treinador argentino na partida entre Olimpia e Flamengo, no Paraguai, que culminou na eliminação do time brasileiro na Libertadores. O clube e o treinador podem recorrer da multa na Comissão de Apelações da Conmebol, com prazo de sete dias.

A suspensão, aliás, será cumprida em jogos de competições organizadas pela Conmebol, ou seja, Libertadores, Sul-Americana e Recopa Sul-Americana.

Na segunda partida das oitavas de final da Libertadores, Jorge Sampaoli recebeu dois cartões amarelos no Defensores del Chaco, no dia 10 de agosto. O segundo foi aos seis minutos do segundo tempo, fazendo com que o Flamengo ficasse sem o seu treinador durante toda a partida. Aliás, vale destacar que o auxiliar Diogo Meschine também foi expulso.

Assim, na súmula da partida, o árbitro Wilmar Roldan (COL) relatou que durante o jogo Jorge Sampaoli proferiu diversos xingamentos para o quarto árbitro. Um deles, por repetidas vezes, foi: “cagão, filho da pu**”.