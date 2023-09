Grêmio aceita proposta, e Bitello pode se mudar para o futebol russo

O meio-campista Bitello pode estar de saída do Grêmio. O clube gaúcho aceitou proposta do Dínamo de Moscou (RUS), e a situação será definida nos próximos dias. O “ge” deu a informação primeiramente.

Os russos ofereceram 10 milhões de euros (R$ 53 milhões) pelo jogador de 23 anos, valor considerado satisfatório pelo Tricolor. O Grêmio tem 70% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Cascavel (PR) possui 30%.

Apesar do acerto entre os clubes, a situação ainda envolve uma terceira parte, que é o lado do jogador. Bitello ainda não deu o sinal positivo e precisa acertar as condições com o Dínamo de Moscou. O meio-campista está voltando da Seleção Brasileira sub-23 e tem até quinta-feira, data de encerramento da janela de transferências na Rússia, para finalizar o negócio.

Além de um acerto pessoal com o Dínamo de Moscou, Bitello tem uma pendência com empresários para resolver. A proposta chegou ao Grêmio através de Marcelo Karan, que era agente do atleta até poucos meses atrás. Neste momento, porém, Maickel Portela é quem está cuidando da carreira do camisa 39. As partes terão de resolver esta situação também para que a transferência ocorra.

Bitello começou a carreira nas categorias de base do Cascavel, mas se profissionalizou pelo Grêmio. Ao todo, ele tem 93 jogos pelo Tricolor, com 19 gols marcados e oito assistências. Na temporada 2023, ele entrou em campo em 43 partidas, nove gols e cinco passes.

