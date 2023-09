CBF divulga datas e horários das finais da Série D

A CBF anunciou nesta segunda-feira (11) os detalhes da final da Série D do Brasileirão. Ferroviária-SP e Ferroviário-CE, afinal, avançaram nas semifinais do campeonato e agora disputam o título da competição.

A final será decidida em dois jogos. As partidas acontecerão nos dias 13 e 16 de setembro. O duelo de ida ocorrerá em Araraquara, com mando de campo do Ferroviária-SP. O confronto de volta, portanto, acontecerá em Fortaleza, na casa do Ferroviário-CE.

Finais da Série D

IDA

Quarta, 13 de setembro

20h – Ferroviária-SP x Ferroviário-CE- Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

VOLTA

Sábado, 16 de setembro

16h – Ferroviário-CE x Ferroviária-SP – Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Ferroviária-SP

O time não teve um bom começo na Série D, mas conseguiu engatar uma sequência de resultados positivos na reta final da fase de grupos. O clube conseguiu passar por Anápolis, Souza e Athletic nos confrontos decisivos do campeonato e agora chega confiante na disputa pelo título.

Ferroviário-CE

O time é o grande favorito ao título da Série D. O clube, afinal, está invicto no campeonato com 14 vitórias, oito empates e nenhuma derrota. A equipe, assim, aposta bom momento do elenco e no faro de gols de Ciel para para ser campeão da competição.

