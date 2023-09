Arthur Elias exalta o Corinthians e a evolução do futebol feminino

A trajetória de Arthur Elias no Corinthians fez com que o treinador chegasse ao cargo de treinador da Seleção feminina. Afinal, em oito anos, foram 15 títulos conquistados, entre eles cinco Campeonatos Brasileiros e três Libertadores. Assim, o técnico não esconde a sua gratidão ao clube paulista. Além disso, Arthur detalhe processo evolutivo do futebol feminino no Brasil, e quanto ele foi fundamental para reforçar a Seleção.

“Esses oito anos de Corinthians com certeza me ajudaram muito a ser um profissional melhor, a ter experiências internacionais na América do Sul em relação a Libertadores da América. Além de toda a bagagem de enfrentamento no sistema mata-mata”, disse Arthur Elias à “CBFTV”. No domingo, o treinador levou o Timão a conquista do pentacampeonato brasileiro. Confira como foi o jogo!

“Quando o futebol feminino foi para os grandes clubes, usando as estruturas, a gente conseguiu equiparar um pouco mais as condições, o nível de jogo melhorou e a preparação das atletas também. Eu acompanhei tudo isso e todo esse processo de evolução que nós tivemos e pode sim refletir para a seleção brasileira conseguir melhores resultados”, completou o treinador.

Aliás, Arthur Elias já teve o seu primeiro compromisso peça Seleção Brasileira feminina. O treinador convocou 30 atletas para um período de treinamento entre os dias 18 e 26 de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Na listagem, a novidade foi o nome de Cristiane, que retorna após ficar fora da Copa do Mundo por opção técnica de Pia Sundhage.