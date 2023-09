Sem Cristiano Ronaldo, Portugal goleia Luxemburgo nas Eliminatórias da Eurocopa

Goleada portuguesa, com certeza. Nesta segunda-feira, pela sexta rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2024, a seleção de Portugal recebeu Luxemburgo, e os lusitanos não tomaram conhecimento do adversário. Em partida realizada no Estádio Algarve, na cidade de Faro, o time de Roberto Martínez goleou por 9 a 0. Gonçalo Inácio (duas vezes), Gonçalo Ramos (duas vezes), Diogo Jota (duas vezes), Ricardo Horta, Bruno Fernandes e João Félix marcaram os gols.

Com o resultado, Portugal segue na liderança isolada do Grupo J com seis vitórias em seis jogos. Nos 100% de aproveitamento e 18 pontos, os lusitanos marcaram incríveis 24 gols e não sofreram nenhum sequer. Luxemburgo, contudo, está na terceira colocação, com 10 pontos, brigando pela classificação.

ZAGUEIRO ARTILHEIRO

O jogo foi um verdadeiro ataque contra defesa, e a goleada começou a ser construída aos 12 minutos. Bruno Fernandes acertou cruzamento de trivela para o zagueiro Gonçalo Inácio, que cabeceou para abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, quando o jogo estava 3 a 0, a dose se repetiu. Bruno Fernandes mais uma vez cruzou, e Gonçalo Inácio estufou as redes de cabeça.

NOVO HOMEM-GOL

Na ausência de Cristiano Ronaldo, que estava suspenso e não entrou em campo, o centroavante Gonçalo Ramos deu o nome na goleada. O atacante do PSG marcou duas vezes, respectivamente o segundo e o terceiro de Portugal. Ao 18 minutos, ele recebeu de Bernardo Silva e bateu na saída do goleiro. Aos 34, Rafael Leão fez bela jogada pela esquerda e entregou para o centroavante marcar mais um.

HAT-TRICK DE ASSISTÊNCIAS

Gonçalo Inácio e Gonçalo Ramos se destacaram com os gols, mas o grande nome da partida foi Bruno Fernandes. Depois de dar duas assistências na primeira etapa, o camisa 8 mais uma vez assistiu no segundo tempo. Desta vez para Diogo Jota, com lindo lançamento por cima. O jogador do Liverpool dominou de cabeça, ganhou na corrida e bateu forte para marcar o quinto aos 12 da etapa final.

DEDO DO TÉCNICO

Roberto Martínez promoveu uma substituição tripla aos 16 minutos, e a alteração precisou de apenas seis minutos para surtir efeito. Rúben Dias lançou do campo de defesa para Diogo Jota aos 22 minutos, e o camisa 21 entregou para Ricardo Horta. Ele chegou batendo forte e fez o sexto gol lusitano.

TROPA DOS DOIS GOLS

Se o primeiro tempo de Diogo Jota não foi dos melhores, onde o camisa 21 perdeu algumas oportunidades, a etapa final foi letal. Depois de marcar um gol e dar uma assistência, o jogador do Liverpool foi às redes mais uma vez aos 32 minutos. Ele fez jogada pela esquerda e tentou o passe para João Félix dentro da área. A defesa luxemburguesa cortou, mas a bola sobrou para o próprio Jota, que bateu forte para fazer o sétimo.

FALTAVA O DELE

Depois de três assistências e uma pré-assistência, Bruno Fernandes enfim deixou sua marca. Aos 38 minutos, o camisa 8 recebeu lindo passe em profundidade de Ricardo Horta dentro da área e bateu na saída do goleiro para fazer o oitavo.

MAIS UM

Quando o estoque de gols parecia ter chegado ao fim, os portugueses fizeram o nono gol. Aos 42 minutos, Rúben Neves entregou para João Félix na entrada da área, e o camisa 11 girou bonito e bateu no ângulo para fechar a conta. Com o resultado, a vitória de Portugal tornou-se a maior goleada desta Eliminatórias da Eurocopa 2024.

SEQUÊNCIA

Portugal e Luxemburgo voltam a campo pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024 daqui a um mês, na próxima Data Fifa. Os portugueses encaram a Eslováquia, em casa, no dia 13 de outubro. Os luxemburgueses, porém, têm compromisso com a Islândia, fora de casa, no mesmo dia.

