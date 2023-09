‘Fator Guerrero’: Marquinhos faz alerta para a qualidade do atacante do Peru

Após vencer a Bolívia por 5 a 1, o Brasil encara o Peru nesta terça-feira (12), às 23h (de Brasília). A partida será na casa do adversário, em Lima, que contará com um grande apoio da torcida peruana. Essa, aliás, que deposita todas as suas fichas no ídolo Paolo Guerrero. Assim, o zagueiro Marquinhos, em coletiva de imprensa, destacou a força da La Blanquirroja, principalmente em razão do centroavante.





“Brasil e Peru têm rivalidade muito grandes nos últimos anos. Copa América, Eliminatórias, jogos muito disputados, muito difíceis. Muitas vezes os resultados não dizem a ideia real do jogo. O Peru está ancensão. Esta geração sempre trouxe muita dificuldade para gente. Aliás, o Guerrero faz parte dessa geração. Eu o conheço desde o Corinthians, sei da grandeza dele, da experiência que tem, acredito que é um jogador melhor. Assim, todo o sucesso da seleção do Peru passa pelo grande jogador que o Guerrero é”, definiu Marquinhos.

“Guerrero é uma atacante que eu conheço muito bem, desde os tempos de Corinthians. Fiz alguns treinos e jogos, é um atacante de muita qualidade, apesar da idade. Creio que jogadores podem mesmo melhorar com o passar da idade. Assim, a cautela é sempre a mesma. Mas vamos pensar em toda a seleção peruana, que é muito qualificada”, completou o defensor.

Momento de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero foi titular da seleção do Peru no empate sem gols contra o Paraguai, na primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Após passagem discreta pelo Avaí e pelo Racing, da Argentina, o atacante peruano veste as cores da LDU, do Equador. Aliás, o time equatoriano, recentemente, eliminou o São Paulo na Sul-Americana, com gol do camisa nove nas penalidades.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.