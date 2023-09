Fátima Dutra projeta duelo com o Benfica na Supertaça Feminina

No último domingo (3), o Sporting venceu o FC Famalicão, por 2 a 0, e conquistou a vaga na final da Supertaça Feminina em Portugal. As equipes irão se enfrentar na final pela terceira vez consecutiva.

Em 2021, o Sporting levou a melhor ao vencer por 2 a 0 com gols de Brenda Pérez e Joana Marchão. Já em 2022, o título ficou com o Benfica após a equipe vencer por 4 a 1 com gols de Cláudia Neto, Ana Vitória e dois de Nycole.

Com essa expectativa, a lateral-esquerda brasileira Fátima Dutra falou sobre a expectativa para o confronto e a preparação da equipe:

“A expectativa é das melhores, é um grande jogo, um grande evento naquele dia e queremos que chegue logo. A última final contra o Benfica não correu bem e queremos dar a volta por cima disso. Estamos nos preparando bem, já faz dois meses que estamos nos preparando tanto fisicamente como taticamente. Então, estamos bem para essa final.”

Fátima também falou sobre o vice-campeonato no último ano e o desejo de querer fazer com que dessa vez seja diferente.

“Só queremos mostrar o nosso trabalho, mostrar que estamos preparadas. Cada jogo é um jogo, mas queremos muito mostrar a nossa força novamente e acredito que esse jogo, essa final, vai ser um ponto importante para toda época”, finalizou.

A final acontece na próxima quarta-feira (13) às 19h45 (de Brasília), no Estádio Municipal de Aveiro.

