Wellington, do São Paulo, diz ter recusado duas ofertas da Europa

As convocações para a Seleção Pré-Olímpica injetaram mais ânimo em Welington, do São Paulo. A participação nos amistosos, porém, não foram tão boas assim: derrota para 1 a 0 para o Marrocos.

A segunda partida foi cancelada por causa do terremoto naquele país. No entanto, o lateral-esquerdo revelou, no último domingo (10) ter sido procurado por clubes da Europa e admitiu o desejo de jogar no Velho Continente.

Em entrevista ao canal ESPN, ele revelou ter recebido duas ofertas de clubes europeus, mas preferiu recusar. O lateral disse que o seu pensamento está voltado para a reta final de temporada com o São Paulo.

“Já recebi, sim (proposta), mas meu foco está no São Paulo. Tive uma oferta do Brentford (Inglaterra) e do Bayer Leverkusen (Alemanha), mas continuo pensando no meu clube”, disse o jogador.

O São Paulo, entretanto, já havia recusado proposta do clube inglês. O jogador, no entanto, disse ter recusado oferta do clube alemão. O São Paulo não divulgou esta informação.

Aos 22 anos, Wellington não esconde o desejo de fazer carreira num clube de ponta da Europa. No entanto, ele afirma que este não é o momento para deixar o futebol brasileiro, em especial o São Paulo. Ele acredita que, se tiver bom desempenho no time a chance surgirá antes do que se imagina.

“É o desejo de todas as pessoas da nossa idade, todos querem estar na Europa. É um sonho que não está muito distante, mas ainda estou pensando no São Paulo. Fazendo um grande campeonato, espero que surja uma boa oportunidade para mim”, disse o lateral-esquerdo.

