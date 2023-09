De olho no Fluminense, Vasco goleia São Cristóvão em jogo-treino

O Vasco goleou o São Cristóvão por 5 a 0, em jogo treino realizado nesta segunda-feira (11), em São Januário. A partida contou com o brilho do paraguaio Sebastián Ferreira e Figueiredo, que marcaram duas vezes cada. Além disso, Alex Teixeira, pouco utilizado pela comissão técnica de Ramón Díaz, também balançou a rede do adversário. O meia francês Payet teve boa participação.

Sem presença de público e imprensa, a atividade serviu como preparação de olho no clássico com o Fluminense, no sábado (16), às 16h, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A formação reserva do Gigante da Colina foi utilizada na maior parte do tempo.

Por sinal, a programação do Cruz-Maltino ao longo da semana ainda prevê um treinamento no campo sintético do estádio do Botafogo. Afinal, os jogadores precisam se acostumar ao estilo de jogo rápido e maior velocidade da bola em gramados desse tipo. O trabalho no local do confronto acontece na quarta (13) Na sequência, os treinos ocorrerão, como de praxe, no CT Moacyr Barbosa.

O treinador, inclusive, tem dois desfalques certos para pegar o Fluminense. A serviço do Chile nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Medel recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Bahia e, portanto, não fica à disposição. Já o volante Jair acabou expulso no mesmo jogo, nos acréscimos. Por outro lado, a boa notícia é a volta de Zé Gabriel, que retorna de suspensão e deve ser titular.

A dúvida fica por conta do uso de Payet como titular ou não. Caso o técnico argentino o escale contra o Tricolor, a tendência é que Serginho perca a vaga no ataque. Assim, o Vasco passaria a atuar com um esquema um pouco diferente.

VASCO INICIA VENDA DE INGRESSOS

O Cruz-Maltino iniciou a venda de ingressos para o clássico, na manha desta segunda-feira (11). Por ser mandante do duelo, o Gigante da Colina tem direito a 90% da carga total, enquanto o time das Laranjeiras, visitante, fica com os 10% restantes. A comercialização das entradas é apenas para sócios-torcedores por enquanto. Eles terão cerca de 48 horas para garantir os bilhetes com exclusividade. Somente a partir de quarta (13), às 10h, o público geral terá acesso à compra.

