Emocionado, Dudu inicia recuperação, que pode levar um ano

O atacante Dudu começou oficialmente, nesta segunda-feira (11), seu período de recuperação após sofrer uma grave lesão no joelho direito. O ídolo palmeirense rompeu o ligamento cruzado anterior na vitória sobre o Vasco, em agosto, pelo Brasileirão. Ele passou por uma cirurgia bem sucedida, mas terá que ficar fora por até um ano.

O dia, portanto, foi de trabalho para Dudu. Mas também de muita emoção. Ele realizou uma sessão de fisioterapia na Academia de Futebol, no primeiro passo para uma volta aos campos que ainda demorará para acontecer. O atacante nunca passou por uma lesão tão grave e, assim, tenta superar a dor por ser uma ausência a longo prazo. Por outro lado, vê a recuperação com otimismo.

“Sinceramente, nunca pensei que iria passar por isso: cirurgia no joelho, seis semanas sem colocar o pé no chão. Isso é muito ruim, muito doído, mas acontece e agora é seguir em frente. Hoje, foi meu primeiro dia de fisioterapia e estou muito feliz por dar esse passo e aqui na Academia de Futebol. Fiquei uma semana sem vir e já estava com saudades, mas agora é pensar para frente, na evolução”, disse o jogador, revelando também pela emoção quanto ao carinho que recebeu desde a lesão:

“A gente vê o carinho dos funcionários, dos jogadores. Eu já tinha um amor e um carinho grande pelo Marcelão (Gondo, fisioterapeuta) e agora ele é maior ainda. Agradeço a ele por tudo que está fazendo por mim. Agradeço à torcida pelo carinho e, se Deus quiser, no ano que vem estaremos juntos de novo”.

