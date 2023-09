Convidado do Terrabolistas compara times masculino e feminino do Corinthians

No programa Terrabolistas desta segunda-feira (11/9), no “Terra”, um dos convidados da semana, o jornalista Rafa Prado, da “Amazon Prime” e da “Central do Timão”, exaltou a conquista do Brasileirão feminino do Corinthians, obtido após a vitória por 2 a 1 sobre a Ferroviária, na Neo Química, neste domingo. Além de considerar a vitória justa sobre uma rival aguerrida, ele fez questão de fazer uma comparação entre o time masculino e o feminino do Timão. Para Rafa Prado, enquanto as mulheres mostram eficácia e jogam por música, os homens, mesmo com um dos elencos mais qualificados do Brasil, parecem um bando.

“O Corinthians, no masculino, talvez seja um dos maiores desperdícios dos últimos dez anos no nosso futebol. Afinal, está entre os três ou quatro mais caros elencos do Brasil. Mas é um time que marca com duas linhas, largado e raso, que não cria nada planejado quando tem a posse. É tudo bola no Renato. E o feminino? Certinho. Bom meio de campo, uma lateral incrível, a referência da Jheniffer na frente, zagueiras que saem bem com a bola. Quando a perde, já aperta em cima na marcação. Enfim, sabe o que faz quando ataca e tem um (eficaz) estilo de marcação. Há um claro trabalho no feminino. Mas no masculino é mais largado”.

A jornalista Fernanda Arantes, do Terra, aproveitou para concluir:

“O time feminino dá aula de como vestir a camisa de um clube, dá um exemplo. E ganhou uma final que foi muito bonita”.

Corinthians e sua torcida maravilhosa

Além de Fernanda Arantes e de Rafa Prado, o Terrabolistas desta semana, sempre sob o comando de Leandro Chaves, contou com o ex-jogador e atual treinador Betinho (que defendeu Palmeiras, Cruzeiro e Seleção Brasileira) e Alexsander Vieira, também jornalista do Terra, que lembrou: a torcida do Corinthians merece parabéns.

“A Fiel entendeu o que é a final, e que não é time masculino ou feminino, mas é o Corinthians que está em campo. Deu um show”, disse.

Fernanda Arantes também celebrou a presença em massa da torcida, que quebrou o recorde sul-americano de público num jogo de futebol feminino:

“Isso mostra o crescimento do futebol feminino em todos os aspectos. Mais de 42 mil foram ver esta final. Desde 2019 a torcida do Corinthians quebra recordes, esse é somente mais um. E mostra que o mercado do futebol feminino só cresce em interesse e marketing”.

Exaltação a Arthur Elias

O técnico Betinho – ex-Palmeiras, Cruzeiro e Seleção Brasileira nos anos 90 – aproveitou para aplaudir o trabalho do treinador Arthur Elias. E disse que, ao deixar o comando do Corinthians para assumir o cargo de técnico da Seleção Brasileira da categoria, ele tem todas as condições de repetir, no time Canarinho, o sucesso que o levou a ganhar Libertadores e quatro brasileirões seguidos no Timão.

“Na época em que eu era jogador, nos anos 90, existia um grande time feminino, o Radar. Mas aquele time e muitos que vieram pouco tempo depois, dependiam de qualidade individual. Hoje você vê jogadoras sabendo os movimentos ofensivos e defensivos, há evolução. E, no Corinthians, isso se deve ao grande tempo de trabalho do Arthur. Ele perdeu jogadoras durante este percurso, mas as que chegavam se enquadravam ao estilo que ele queria. E Arthur sempre conquistando títulos”, disse, para em seguida concluir:

“Fico feliz com o desenvolvimento do futebol feminino. Cada ano o crescimento é maior. E vejo a Seleção no caminho certo com o Arthur. Fiz cursos de treinador com ele. Trata-se de um estudioso. Minha torcida é para que, com o Arthur no comando, o Brasil brigue em alto nível”.

Para Fernanda Arantes, tão bonita quanto a festa da torcida foi a celebração a Arthur Elias, que está se despedindo do Corinthians.

“Espero que ele consiga na Seleção o mesmo sucesso que teve no Corinthians”, disse, lembrando que o treinador ainda comandará as Brabas na Libertadores (mas longe de Itaquera).

Terrabolistas

O Terrabolistas é exclusivo no “Terra”. Acompanhe o programa sempre às segundas-feiras, às 10h (de Brasília) ou acesse sempre que tiver interesse no Youtube do canal. O programa desta segunda-feira está abaixo. É só clicar.