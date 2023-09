Vasco se reúne com organizadas e firma compromisso pela liberação de São Januário

O Vasco se reuniu, nesta segunda-feira (11), com representantes das torcidas organizadas do clube. O intuito do encontro foi debater sobre a possível liberação de São Januário, que segue interditado para o público desde 22 de junho. No salão de beneméritos do estádio, ambas as partes assinaram uma declaração de código de ética para a utilização da Colina Histórica.

No documento, os representantes das torcidas organizadas prometeram seguir determinados princípios quando estiverem dentro do estádio. Entre eles, estão a não violência, respeito às normas vigentes e autoridades públicas, respeito, igualdade, inclusão e transparência. Além da conformidade com a legislação vigente, preservação da história, dos ideais, do patrimônio e das conquistas do Vasco.

Além disso, as organizadas também assumiram o compromisso de orientar seus membros a não praticarem quaisquer atos que sejam contrários ao clube, tais como os que incitem a violência, discriminatórios e cambismo.

Ao longo do encontro, o Vasco também reafirmou que fará melhorias em São Januário para receber seus torcedores. O clube reiterou sobre a implementação do sistema de reconhecimento facial nas catracas de acesso, assim como o aumento do número de câmeras no estádio. Essas melhorias serão levadas em conta pelo Ministério Público, do Rio de Janeiro (MP/RJ)

TENTATIVA DE LIBERAÇÃO

Vale lembrar que São Januário está interditado para o público desde o dia 22 de junho. Na ocasião, a equipe carioca perdeu para o Goiás, o que gerou incidentes dentro do estádio.

Na última quarta, o Cruz-Maltino apresentou na sede do Ministério Público, a proposta de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ao procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, chefe do órgão, para tentar extinguir o processo. Ambas as partes estão otimistas, porém uma nova reunião acontecerá com a presença dos órgãos responsáveis.

Em uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta segunda-feira (11), Polícia Militar (PMERJ), Corpo de Bombeiros, a Superintendência de Desportos do Estado do Rio De Janeiro (Suderj) e políticos reforçaram que há condições de realizar jogos no estádio com segurança.