Fagner e Renato Augusto treinam e devem voltar no Corinthians

No jogo diante do Fortaleza, nesta quinta-feira (14), o Corinthians deverá ter o retorno de dois importantes e experientes jogadores. O lateral-direito Fagner e o meia Renato Augusto voltam de lesão e a tendência é que fiquem no banco de reservas. Os dois treinaram sem limitações nesta segunda, após períodos de lesão.

Fagner sofreu uma lesão na panturrilha, ainda na semifinal da Copa do Brasil, contra o São Paulo. Desde então, ele vem de uma ausência que já dura praticamente um mês. No caso de Renato Augusto, o Corinthians não divulgou a razão de sua ausência, que começou no clássico diante do Palmeiras, no fim de semana retrasado.

O Timão, aliás, fez mistério quanto à condição física de Fagner e Renato, nos últimos dias. Sem informações sobre a recuperação de ambos, a torcida ficou em polvorosa com a ausência dos experientes. Mas, agora, o momento é favorável para os dois ídolos corintianos e o técnico Vanderlei Luxemburgo deverá relacioná-los para o jogo contra o Fortaleza.

A partida é nesta quinta, às 19h, na Arena Castelão, na retomada corintiana após a data Fifa.

