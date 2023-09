Brasil encerra preparação para enfrentar o Peru. Veja a escalação!

A Seleção Brasileira encerrou, no fim da tarde desta segunda-feira (11), a preparação para enfrentar o Peru, em Lima, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. No Estádio Nacional, palco do desafio diante da seleção local, o técnico Fernando Diniz dirigiu o último treino antes da partida. Nas atividades, o treinador trabalhou com a mesma formação que iniciou o jogo contra a Bolívia, na primeira rodada.

A principal dúvida da Seleção para o jogo desta terça-feira era o zagueiro Gabriel Magalhães. Afinal, ele sentiu dores musculares na coxa direita durante a última partida. Mas, após exames descartarem lesões, o jogador participou dos treinamentos sem limitações. Dessa forma, assim ocorreu contra a Bolívia, jogará ao lado de Marquinhos.

Havia a possibilidade de Fernando Diniz sacar Richarlison do time titular. Em má fase com a Amarelinha, o camisa 9 chorou no banco de reservas no sábado, após ser substituído. No entanto, o treinador deposita confiança em seu centroavante e deixará a Canarinho com Richarlison como homem de referência.

O Brasil deve enfrentar o Peru com: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison.

