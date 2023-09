Marlon Gomes é liberado para treinar e não deve desfalcar o Vasco no clássico

O Vasco teve uma boa notícia nesta segunda-feira. Após ser reavaliado pelo departamento médico, Marlon Gomes foi liberado e irá retornar aos treinamentos com o uso de uma máscara de proteção facial. O meio-campista sofreu um trauma no nariz, enquanto esteve com a seleção pré-olímpica do Brasil, em Fez, no Marrocos.

“Informamos que Marlon Gomes foi reavaliado, nesta segunda-feira (11/09), e que o edema do atleta regrediu de maneira satisfatória. Marlon está liberado para realizar atividades com utilização de uma máscara para proteção facial”, publicou o clube carioca nas redes sociais.

Na última quinta-feira, o jogador foi titular no revés do Brasil para o Marrocos, por 1 a 1, no Complexo Esportivo de Fez, no país africano. No fim da partida, Marlon Gomes deixou o gramado para a entrada de Gabriel Moscardo, do Corinthians. Depois de passar por exames, teve um edema no nariz constatado.

Com a liberação, a tendência é que o atleta não desfalque o Cruz-Maltino no clássico do próximo sábado, às 16h (de Brasília), diante do Fluminense, no Nilton Santos. Mesmo que fique à disposição, Marlon deve seguir no banco de reservas da equipe comandada por Ramón Díaz.

Diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, o meio-campista também iniciou no banco, entretanto entrou bem e sofreu o pênalti no gol de empate do Vasco. Na cobrança, Pablo Vegetti deixou tudo igual no placar, em Salvador.

Informamos que Marlon Gomes foi reavaliado, nesta segunda-feira (11/09), e que o edema do atleta regrediu de maneira satisfatória. Marlon está liberado para realizar atividades com utilização de uma máscara para proteção facial.#VascoDaGama

