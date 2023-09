“Dia feliz porque conseguimos em uma conversa convencer uma pessoa que também queria estar aqui com a gente. A carreira dele por si só fala muito como atleta e treinador. Desde a saída de Renato Paiva foi uma conversa rápida. Definimos o Rogério como primeira opção. O Rogério também escolheu o Bahia como primeira opção. As ideias de futebol, projeto, estavam alinhadas. Felizes de começar uma nova fase com Rogério liderando”, cravou Santoro.

Ceni fechou vínculo com o Bahia até o fim de 2025 e assegurou que não fez exigências para acertar com o clube. Ele frisou que o elenco está fechado para a temporada e que se dedicará com afinco a cumprir os objetivos do clube à frente da equipe.

“Assinei o contrato de sexta para sábado, 1h da manhã. Não posso ter feito exigências nas últimas duas horas, depois de assinar um contrato, 30 e poucas horas antes de chegar aqui. Eu venho para ser o treinador do Bahia, para tentar desenvolver atletas que estão aqui, para tentar fazer o meu melhor com minha comissão técnica. Essa parte administrativa, o grupo que administra o clube por si só já mostra todo o seu profissionalismo e autonomia que tem para jogadores. Claro que haverá consultas sobre determinado jogador no futuro. Para esse ano, elenco já fechado, mercado fechado”, iniciou.

Mas a curto prazo prazo, Rogério Ceni tem a missão de livrar o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. De acordo com o treinador, caso atinja o objetivo, o Tricolor buscará ambições maiores.

“Se o Bahia conseguir suportar a pressão dos últimos três meses desse ano, em dois anos, eu afirmo, pelo profissionalismo que conheço da empresa e pela capacidade de mobilização da torcida, que o Bahia estará entre os dez principais clubes do Brasil”, disse, antes de acrescentar:

“Nunca é mais um clube. Em todos os clubes que passei fiz o melhor. Trato como oportunidade da minha vida. E vou tratar o Bahia como se fosse o São Paulo, que é o lugar onde trabalhei mais de 20 anos na minha carreira. O objetivo principal que se mantenha na Série A. Segundo objetivo é que consiga uma vaga [na Copa Sul-America. […] Esses três meses são fundamentais para o futuro do Bahia, para o que quer construir”, concluiu.