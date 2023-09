Na Série B, Avaí vence o Novorizontino, que segue em quarto

Na noite desta segunda-feira (11), o Avaí bateu o Novorizontino, pelo fechamento da 27ª rodada da Série B do Brasileirão. Jogando na Ressacada, em Florianópolis, os aaianos derrotaram os paulistas pelo placar de 1 a 0. Assim, o time visitante acabou não conseguindo alcançar a vice-liderança e manteve-se na quarta colocação. Já o Avaí é o 15º colocado, com 30 pontos.

Entretanto, foi o Novorizontino que começou melhor a partida e criando a maior parte das boas oportunidades. Em duas delas, Ronaldo esteve perto do gol mas, em uma, parou na defesa do goleiro Igor Bohn. Posteriormente, acertou o pé da trave direita do arqueiro catarinense. Já o Avaí levou menos perigo na primeira metade, embora tenha finalizado com relativo susto, através de Gabriel Poveda, seu principal destaque.

Depois do intervalo, o Avaí começou a gostar mais do jogo e passou a pressionar um pouco mais. O experiente meio-campista Fellipe Bastos arriscava, em chutes de longe e também distribuindo bons passes. Mas foi em um lance chorado que acabou saindo o único gol do jogo. William Pottker deu belo passe em profundidade para Jean Cléber, que tentou cruzar: a bola bateu em Paulo Eduardo e, assim, encobriu o goleiro. A arbitragem deu gol contra do defensor do Novorizontino: 1 a 0, placar final.

SÉRIE B – 27ª RODADA

Terça-feira (5/9)

Chapecoense 0x1 Guarani

Quarta-feira (6/9)

Ceará 3×1 Londrina

Quinta-feira (7/9)

Tombense 3×0 ABC

Sexta-feira (8/9)

Ituano 1×2 Vila Nova

Sábado (9/9)

Ponte Preta 0x0 Sampaio Corrêa

Mirassol 1×0 Botafogo-SP

Sport 3×3 Criciúma

Domingo (10/9)

Atlético-GO 3×0 Juventude

CRB 6×0 Vitória

Segunda-feira (11/9)

Avaí 1×0 Novorizontino

