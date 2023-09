Caio Paulista deve reforçar São Paulo contra o Inter nesta quarta

O fim da Data-Fifa vai marcar para o São Paulo o retorno de Caio Paulista ao time. Afinal, o lateral-esquerdo continua com os trabalhos juntamente com o elenco e está à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida de quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), diante do Internacional, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Brasileirão.

O jogador está recuperado de um estiramento na parte posterior da coxa direita e treinou sem limitações neste período sem partidas oficiais. Assim, deve estar entre os 11 iniciais no compromisso tricolor em Porto Alegre.

Outro nome da posição, Welington está retornando do Marrocos após o amistoso cancelado contra o país africano, devido a um terremoto que resultou em muitos transtornos e mortes na região. O lateral deve chegar na manhã desta terça à capital paulista e nãop tem presença certa para a partida no Sul.

Caio Paulista deixa São Paulo próximo de sua força máxima Com a volta de Caio Paulista, o São Paulo deve atuar próximo de sua força máxima. O time não entra em campo desde a eliminação para a LDU no último dia 31, pela Sul-Americana.

Assim, a equipe deve ir a campo com Rafael; Rafinha, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia e Alisson; Luciano (Wellington Rato), Lucas e Rodrigo Nestor; Calleri.