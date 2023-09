Venda de ingressos para Fluminense x Inter começa nesta quinta

O Fluminense confirmou, nesta segunda-feira (11), que a venda de ingressos para o jogo contra o Internacional, pela semifinal da Libertadores, começa nesta quinta. Inicialmente, como de costume, esta venda é exclusiva para os sócios do clube, que têm prioridade na busca por bilhetes. O primeiro jogo, no Maracanã, acontece no próximo dia 27.

A venda para o público geral (não-sócios e torcedores do Inter) só vai começar na próxima segunda-feira (18). Mas, a princípio, a comercialização acontecerá apenas através da Internet. Ainda de acordo com o Fluminense, a compra de ingressos em pontos físicos só estará liberada a partir dia 25, isto é, a antevéspera da partida.

Para os sócios do Flu, a abertura do check-in através do site do clube acontece ao meio-dia de quinta-feira. A expectativa da diretoria é de uma festa ainda maior do que a observada nas quartas de final, contra o Olimpia. Na ocasião, 64.047 pessoas estiveram no Maracanã e viram o triunfo tricolor por 2 a 0. Aliás, o jogo marcou o recorde de público em um jogo do Flu no estádio, após a reforma de 2013.

