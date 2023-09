Flamengo renova contrato com três de seus patrocinadores

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, nesta segunda-feira (11), a renovação de contrato com três patrocinadores do clube. Os vínculos com a Tim, a Ambev e a Braziline foram estendidos e com reajustes nos valores em cada um deles. A aprovação por parte do Conselho foi unânime.

Primeiramente, o vínculo com a Tim foi renovado até junho de 2024. Inicialmente, o contrato anterior era de R$ 12 milhões anuais, mas envolvia a Lei Geral do Esporte, o que fazia o clube receber uma quantia inferior. Agora, o contrato é de R$ 7 milhões, mas que serão repassados diretamente ao Flamengo, sem intermediários.

Já a Ambev renovou com o clube por R$ 6,5 milhões, incluindo sua marca em redes sociais e inserções na Fla TV. Enquanto isso, a Braziline fechou sua renovação pelo pagamento mínimo de R$ 10,8 milhões. O vínculo vale até junho de 2026, portanto, por três anos, contando ainda com royalties de 12% sobre as vendas de produtos licenciados.

