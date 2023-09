Presidente do Inter cobra reação antes da semifinal da Libertadores

Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, comentou sobre as diferenças de performance da equipe na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo em que o time gaúcho é semifinalista do torneio continental – a apenas três jogos do título -, ocupa apenas a 14ª posição na competição nacional.

Em participação no programa “SportsCenter” da ESPN, nesta segunda-feira (11), o mandatário cobrou uma reação do elenco nas duas partidas pelo Brasileirão que antecedem a disputa com o Fluminense.

“Entendemos que é preciso recuperar posições no Brasileiro. O Inter não está hoje numa posição em que mereça estar, pelo seu desempenho e qualidade da equipe. O time, portanto, sabe que precisa reagir. Resultados de campo são revertidos dentro de campo. E para isso temos trabalhado para desconectar essas duas questões (Libertadores e Brasileiro). Esse trabalho é cotidiano de jogadores e comissão técnica”, iniciou Barcellos.

“Todos temos a consciência de que precisamos reverter esse momento de dez partidas sem vitórias no Brasileiro. Mas sabemos também que é um campeonato equilibrado e que duas, três vitórias, fazem um time dar um salto importante na tabela. Esse é o foco, olhando para cima. Buscamos dentro de nossas condições uma competitividade para aumentar o nível da equipe e fazer frente aos adversários em mais de um campeonato”, completou.

Após o período de Data-Fifa, o Inter volta a campo nesta quarta-feira (13), quando recebe o São Paulo, às 21h30 (de Brasília) no Beira-Rio. Na quinta (21), às 19h30, o adversário será o Athletico-PR fora de casa.

Os jogos contra o Fluminense pelas semifinais da Libertadores estão marcados para os dias 27 de setembro, no Rio de Janeiro, e 4 de outubro, em Porto Alegre.

