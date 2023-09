Venezuela x Paraguai: onde assistir, escalações, arbitragem

Duas seleções que tropeçaram na primeira rodada das Eliminatórias da América do Sul, Venezuela e Paraguai, se enfrentam nesta terça-feira, 12/9. O jogo será no Estádio Municipal de Maturín (casa do Monagas e maior estádio venezuelano, para 53 mil). Para o Paraguai, que apenas empatou com o Peru na estreia, em Assunção (0 a 0), a esperança é manter o bom retrospecto na casa do rival. Em sete jogos, venceu seis, empatou um e na única vez que perdeu, o Paraguai já entrara em campo classificado para a Copa de 2002. A Venezuela perdeu na estreia, fora para a Colombia, e espera bom resultado contra rival direto na briga pelo meio da tabela e que vale vaga à Copa.

Onde assistir

O canal SporTV transmite o duelo a partir das 19h (de Brasília).

Como está a Venezuela

Os jogadores da Venezuela reconheceram o gramado do Monumental de Maturín, que passa a ser a casa oficial da seleção. Os elogios foram grandes e o treinador Fernando Batista acredita que o time sairá de campo com um bom resultado.

“Temos coisas a melhorar. Mas trabalhamos bem nos últimos dias. Dessa forma, queremos fazer uma ótima partida nessa nossa estreia em casa” disse Fernando Batista, que manterá a base derrotada pela Colômbia.

Como está o Paraguai

No Paraguai, a grande baixa é Diego Gómez. O companhero de Messi no Inter Miami, não se recuperou de uma lesão na perna esquerda e será substituido por Richard Ortiz. O técnico argentino Guillermo Schelotto diz que está muito confiantes num bom resultado, pois o time ajustou alguns erros mostrado contra o Peru (dominou mas não fez gol). Lamentou a ausência de Gómez. Mas celebra a recuperação de um de seus mais importantes jogadores, Almirón. E prega respeito ao time venezuelano.

“Vai ser uma partida equilibrada. Afinal, a Venezuela tem jogadores que atuam nos EUA, Brasil, Espanha. Tenho o time na cabeça e terei a volta de Almirón. Vamos buscar a vitória”, disse Schelotto.

VENEZUELA X PARAGUAI

Eliminatórias para a Copa-2026

Data e horario: 12/9/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Maturín, Monagas (VEN)

VENEZUELA: Rafael Romo; Alexander González, Chancellor, Osorio e Roberto Rosales; Tomás Rincón, Salvarino, José Martínez e Yangel Herrera; Machís e Rondón. Técnico: Fernando Batista

PARAGUAI: Carlos Coronel; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena e Blas Riveros; Almirón, Villasanti, Andrés Cubas e Ramón Sosa; Alejandro Gamarra e Gabriel Ávalos. Técnico: Guillermo Barros Schelotto

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Auxiliares: Dionisio Almanza e Sebastian Vela (COL)

