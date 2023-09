Fluminense ganha sequência de jogos no Rio de Janeiro

O Fluminense terá tempo suficiente para descansar e recalibrar as energias no mês de setembro. Além do período sem jogos da Data Fifa, os jogadores tricolores não precisarão viajar nas próximas semanas. O time, afinal, disputará os próximos três jogos da temporada no Rio de Janeiro.

A equipe tricolor enfrenta Vasco, Cruzeiro e Internacional nas próximas semanas. O elenco, portanto, não terá que se desgastar com viagens e jogos fora de casa. O clube, assim, chegará descansado para os jogos decisivos do Brasileirão e da Libertadores.

Vasco e Fluminense se enfrentam no próximo fim de semana, no Nilton Santos. O Maracanã seria palco do clássico, mas precisou ser fechado para reparos no fim de agosto. O estádio, afinal, não apresentou boas condições de gramado nos últimos jogos da temporada.

O Maracanã, no entanto, receberá os jogos contra Cruzeiro e Internacional. As partidas serão válidas pelo Brasileirão e Libertadores, respectivamente. O clube, assim, terá oportunidade de engatar uma sequência de resultados positivos no Rio de Janeiro.

Próximos jogos do Fluminense

16/09 – Vasco x Fluminense (Nilton Santos) – Brasileirão

20/09 – Fluminense x Cruzeiro (Maracanã) – Brasileirão

27/09 – Fluminense x Internacional (Maracanã) – Libertadores

O time aproveitará este período sem jogos para tentar recuperar alguns jogadores. Marcelo e Ganso, afinal, se lesionaram nos últimos jogos e vêm se tratando ao longo da Data Fifa. A expectativa é que ambos fiquem recuperados antes da partida de ida da semifinal da Libertadores.

A próxima viagem da equipe tricolor acontecerá somente no fim do mês. A partida será diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão. O elenco, assim, terá mais de duas semanas sem viagens pela frente.

