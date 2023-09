São Paulo deve bater recorde de bilheteria na final da Copa do Brasil

Em 12 dias, São Paulo e Flamengo, enfim, vão descobrir quem será o grande campeão da Copa do Brasil. O primeiro jogo acontece dia 17 de setembro, no Maracanã. Mas o país conhecerá o campeão somente no dia 24, no Morumbi. E o Tricolor Paulista projeta um recorde de bilheteria no segundo jogo da grande decisão.

O Tricolor aumentou o preço dos valores para a grande final, o que causou revolta na torcida. Contudo, todos os setores tiveram um aumento grandioso comparado à semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Naquela ocasião, o Tricolor lucrou R$ 8,5 milhões, a maior bilheteria da história do clube.

Os aumentos, assim, variaram de 100% (Arquibancada Sul, de R$ 150 para R$ 300) a 300% (Camarote Corporativo, de R$ 500 para R$ 2 mil). As entradas populares, de Arquibancada Norte, ficaram 166% mais caras. Afinal, passaram de R$ 75 a R$ 200. Assim, há uma expectativa que o lucro chegue na casa dos R$20 milhões.

A venda de ingressos, na última semana, acabou marcada por reclamações e mudanças repentinas de cronograma. O clube não divulga quantos bilhetes foram vendidos. Contudo, nenhuma entrada é comercializada no “Total Acesso”, site que o São Paulo usa para vender suas entradas.

Recorde de público não deve ser batido pelo São Paulo

Ao contrário do lucro, o São Paulo não deve ter seu recorde de público no ano, que foi justamente contra o Corinthians. Na ocasião, aliás, 62.093 torcedores estiveram no Morumbi. Contudo, nesta partida, o Tricolor teve todo o estádio a seu favor, já que não contava com a presença de torcida visitante.

Os torcedores que compraram ingressos para a final terão que fazer uma troca por um bilhete físico, para o acesso ao perímetro de segurança, definido ao redor do Morumbi no dia do jogo. A medida gerou protestos dos são-paulinos, principalmente, daqueles que moram fora do estado.

